Infortunio shock per Spinazzola: rottura del tendine d’Achille, lo stop sarà lungo

Uno scatto per rincorrere Hazard e poi una fitta fortissima. Leonardo Spinazzola ha subito richiamato l’attenzione della sua panchina chiedendo il cambio. L’esterno protagonista di prestazioni superlative a Euro 2020 ha alzato bandiera bianca. Quello che inizialmente sembrava un problema alla coscia, in realtà si è rivelato qualcosa di molto più grave. Stando alle prime indiscrezioni provenienti da Monaco infatti, Spinazzola avrebbe riportato addirittura la rottura del tendine d’Achille. Le sue lacrime sono state un mix di dolore e amarezza, per chi è consapevole di dover concludere in anticipo il suo Europeo per l’ennesimo infortunio della sua carriera, uno dei più brutti.

Oltre agli Europei, Spinazzola potrebbe essere costretto a vedere compromessa la prossima stagione. Per lui, se l’infortunio dovesse essere confermato anche negli esami strumentali in programma domani, saranno diversi i mesi di stop. Potrebbero essere necessari anche 4 mesi per recuperare la migliore forma possibile e tornare in campo. Una mazzata per l’ex di Atalanta e Juventus che dunque non potrà mettersi subito al servizio del nuovo allenatore della Roma José Mourinho. Una tegola per la squadra giallorossa, stregata come tutta l’Italia del calcio dalle prestazioni di un incontenibile Spinazzola. E ora gli azzurri avranno un motivo in più per arrivare fino in fondo.

Fanpage.it