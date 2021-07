CALCIO A 5 – Feldi Eboli, Serginho Schiochet sarà il nuovo responsabile tecnico della prima squadra

La SSD Feldi Eboli è lieta di annunciare che Sérgio Luis Schiochet sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra per la stagione 2021-22.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Serginho Schiochet nella famiglia della Feldi Eboli”, così dichiara il presidente Gaetano Di Domenico. “Serginho è un allenatore di altissimo profilo che garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. Il suo ingaggio rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro club”.

Nato nell’ottobre del ’60 a Piratuba nello stato di Santa Catarina, Serginho Schiochet ha guidato la Seleçao di futsal del Brasile dal 2014. Nella sua carriera da futsalero ha giocato nel ruolo di difensore, partecipando alla spedizione brasiliana al FIFA Futsal World Championship 1992 dove i verdeoro si confermarono Campioni del Mondo. Durante il suo percorso da allenatore ha guidato anche le formazioni brasiliane del Marreco Futsal, Magnus Futsal, Caixas do Sul e Associação Concordiense de Futsal.

“Ringrazio la società con in testa il presidente Gaetano Di Domenico per la scelta accordata nel guidare questo importante club di Serie A”, ha dichiarato Serginho. “La scintilla è scoccata sin da subito, dopo un confronto con la società e con Serratore ho percepito l’ambizione di questo Club. La voglia di fare sempre meglio e l’entusiasmo della piazza sono importantissime e mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso importante. Attraverso i social ho avuto modo di ammirare l’incredibile passione dei tifosi della Feldi Eboli, un amore che mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Mi auguro di vedere questo affetto dagli spalti, per spingere tutti insieme questi colori”.

“Quando Serginho ci ha dato la sua disponibilità, abbiamo immediatamente colto l’occasione”, ha dichiarato Marcello Serratore, direttore tecnico della Feldi Eboli. “Serginho è un tecnico di caratura internazionale, possiede la conoscenza, l’esperienza e l’autorità per far competere la squadra a tutti i livelli. Sono consapevole di quanto sia duro costruire un progetto sportivo di successo, è necessario avere tempo, pazienza e persone giuste al posto giusto, credo che Serginho sia l’uomo ideale”.

ufficio stampa Feldi Eboli