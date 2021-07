Calciomercato Napoli, secco no dei bookmaker alla partenza di Insigne

ROMA – Secco no dei bookmaker alla partenza di Lorenzo Insigne da Napoli. Il rinnovo del contratto è diventato un caso, ma le chiamate di Spalletti durante Euro 2020 e subito dopo la vittoria cementano il legame con i partenopei nelle scommesse sul futuro del giocatore. Deciso l’orientamento degli analisti Planetwin365, che hanno portato la quota sull’addio di Insigne da 4,25 a 5,40. Bassissima, viceversa, l’offerta per la conferma in azzurro, a oggi data appena a 1,07.

LL/Agipro