Inizio d stagione scoppiettante per la Pro Vercelli che oggi incontra l’Inter e sabato il Napoli

Un inizio di stagione scoppiettante per la blasonata Pro Vercelli guidata da mister Scienza e militante nel campionato di serie C. Infatti per i piemontesi sono in programma due gare amichevoli di lusso, la prima, questo pomeriggio, contro i campioni d’Italia dell’Inter, ad Appiano Gentile e quindi sabato 24 il Napoli di Luciano Spalletti allo stadio comunale di Carciato, frazione di Dimaro, in Trentino. Due formazioni di assoluto prestigio per gli uomini in casacca bianca dai trascorsi storici, all’inizio del ventesimo secolo. Per il Napoli sarà la seconda amichevole della stagione, stavolta contro una compagine assai più ostica della Bassa Aunania, battuta domenica scorsa, sempre a Dimaro, per 12 a 0, con il nigeriano Osimhem, mattatore con un poker di reti. La Pro Vercelli consentirà agli uomini del tecnico toscano di alzare, seppur di poco, l’asticella di difficoltà, al fine di intravedere i progressi tattici e la condizione atletica raggiunta in questi primi giorni di ritiro precampionato. Intanto, questa sera, nella piazza del centro cittadino dell’amena località in Val di sole, si terrà un incontro tra l’allenatore Spalletti, accompagnato da due giocatori azzurri e la tifoseria partenopea, presente al seguito della squadra del cuore. Ricordiamo che, per partecipare all’evento, al quale potranno assistere non più di mille persone, occorre prenotarsi on line sul sito: moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it/eventi.aspx