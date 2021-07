In casa Napoli l’infermeria è nuovamente affollata, tegola per Spalletti

Come se non bastassero già gli infortuni subiti da Mertens e Lozano, costretti a restare fermi ai box per almeno due mesi, dopo il match amichevole con la Pro Vercelli, l’infermeria si sta riempendo nuovamente, essendosi aggiunto ache il centrocampista italo- tedesco Diego Demme, il quale ha riportato un trauma contusivo distorsivo di secondo, o terzo grado al ginocchio destro, in virtù di un contrasto di gioco nel primo tempo, del match amichevole di sabato scorso. Il calciatore ex Lipsia non potrà giocare giocare le prime cinque, sei gare della stagione tra campionato ed Europa League. Per quanto concerne , invece, l’attaccante messicano occorre andare coi piedi di piombo per dargli gradualmente il tempo di riprendersi; ci vorrà un altro mese e mese e mezzo, per cui è facile rivederlo in campo solo a settembre. La situazione di Ghoulam la conosciamo tutti e quella di Dries Meretens prevede una convalescenza abbastanza lunga dopo l’operazione alla spalla. L’unica buona notizia viene dal recupero di Tutino che non ha partecipato alla gara coi piemontesi per un problemino fisico. A questo punto problemi seri per Luciano Spalletti che con la partenza di Bakayoko e l’infortunio di Demme, ha gli uomini contati nella zona mediana del campo. Sicuramente ,oggi, come oggi, Fabian Ruiz non può muoversi da Napoli.