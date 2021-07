Gli interventi di Antonio Petrazzuolo, Paolo Bargiggia e Nicolò Schira a “Il Sogno Nel Cuore”

Antonio Petrazzuolo a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Da valutare Demme, fake news cessione Manolas. Possibili novità su Makismovic. Insigne…” “Sostituto Demme? Situazione da valutare in ritiro a Castel di Sangro. Il Napoli ha diversi nomi sul taccuino, negli ultimi giorni è tornato di moda anche quello di Bakayoko. Non c’è voglia di investire grandi somme. Avendo Lobotka, lo sfrutteranno fin quando non tornerà Demme. La speranza è che quest’ultimo recuperi a settembre, ma il rischio però è di averlo anche ad ottobre – queste le parole di Antonio Petrazzuolo, giornalista e Direttore di Napoli Magazine, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Manolas? Non mi risulta che abbia voglia di cambiare aria, anche grazie al rapporto con Spalletti. Ci sono altre situazioni da colmare, il possibile recupero di Ghoulam rende più tiepide le piste Emerson Palmieri e Tsimikas. Se dovessero confermare Faouzi e Mario Rui si concentreranno su altro. Maksimovic tornerà al centro. Rinnovo Insigne? Immagino una situazione stile Mertens, quando si incontreranno a Castel di Sangro basteranno cinque minuti per risolvere il rebus. Lorenzo ha disputato un grande Europeo, il suo tiro a giro è diventato un brand e il Napoli ne terrà conto. La situazione economica non è facile per tutti, ma avrà un bonus a lungo andare. Tutino al Parma per 10 milioni di euro? C’è stata una richiesta forte per l’attaccante, la cifra forse sarà spalmata ma inizia a muoversi qualcosa in uscita. Anche Ounas ha mercato, e gli azzurri cercheranno di piazzarli. Il ritiro di Dimaro è stato utile per la fase difensiva, Spalletti con tutta la retroguardia a disposizione ha avuto modo di lavorare bene, a Castel di Sangro lavorerà sulla fase offensiva con il rientro degli attaccanti. Zanoli? Ha colpito moltissimo, restando a Napoli difficilmente troverà spazio. Va fatta una valutazione, se mandarlo in prestito o tenerlo e farlo crescere dietro Di Lorenzo. Luperto all’Empoli sblocca Parisi al Napoli? Giusto dare via Luperto, ma più che Parisi, un vecchio nome che torna, sono più per il rientro di Maksimovic”.

“Le parole di Sacchi su Spalletti probabilmente si riferiscono al rapporto dell’allenatore con i giocatori più importanti della squadra. Credo volesse esprimere un concetto, il Luciano tattico, applicato sul campo, è un allenatore che ti può fare la differenza, quello fuori dal campo e nel rapporto con i giocatori, a volte crea delle interferenze che si possono ripercuotere sulla squadra – queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” trasmissione condotta da Luca Cerchione, in onda ogni lunedì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Mercato pronto a partire? Sul Napoli non ci sono segnali su trattative pronte a scaldarsi, bisognerà vedere fin quando De Laurentiis resterà coerente sulla sua linea di non fare acquisti se prima non sicede. Ieri si è riacceso l’affare Juventus-Locatelli, oggi sono previsti altri aggiornamenti. Credo troveranno la chiave per il trasferimento. La prossima settimana sarà il giorno di Nandez all’Inter. Aspettiamo l’annuncio della Roma per l’ingaggio di Shomurodov dal Genoa, operazione da 20 milioni di euro. L’Atalanta ha preso Lovato dal Verona. Cristiano Ronaldo? La sua permanenza non è una buona notizia per Allegri, farà di necessità virtù, non giocherà tutte le partite. Kaio Jorge? Il Napoli fu la prima società ad avere contatti, ma poi la trattativa non si è concretizzata. Il giocatore andrà alla Juventus entro la fine del mercato. Gaetano? L’intenzione è di cedere giocatori come lui, Zanoli e Folorunsho”.

