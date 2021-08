Wisla Cracovia vs Napoli, mercoledì 4 agosto alle ore 18, ultimo test prima della seconda fase del ritiro estivo

Dopo il prestigioso successo in casa dei campioni della Bundesliga, il Napoli di Spalletti si appresta ad affrontare, dopodomani, in Polonia, al ‘Henryk Reyman Stadium, il Wisla Cracovia, nell’ultimo test prima della partenza per l’Abruzzo, sede della seconda fase del ritiro estivo, previsto dal 5 al 15 agosto tra Rivisondoli e Castel di Sangro. Per gli azzurri sarà la quarta amichevole precampionato di questa nuova avventura con Luciano Spalletti in panchina. Finora tre successi su tre ma la vittoria sul Bayern Monaco rappresenta il fiore all’occhiello di questo Napoli edizione 2021/22. Dal canto suo la squadra polacca è già alle prese con il campionato giunto alla seconda giornata. In questi primi due turni il Wisla Cracovia ha vinto per 3-0 al debutto casalingo contro lo Zaglebie Lubin, e pareggiato per 2-2 in trasferta contro Nieciecza. Alla luce di questi risultati la formazione che affronterà gli azzurri guida il torneo assieme ad altre cinque squadre. L’allenatore del Cracovia adotta il modulo 4-2-3-1, che vedrà Kliment, punta di riferimento supportato dietro da Yeboah, Skvarka e Starzynski. A centrocampo possibile tandem formato da Zhukov e da El Mahdioui. In porta agirà Bieganski, davanti al quale una difesa a quattro con Gruszkowski e Hanousek nel ruolo di terzini, e Frydrych e Sadio duo centrale. Anche Spalletti si rifà allo stesso modulo del suo omologo, ma rispetto alla formazione di Monaco ci sarà qualche cambiamento. Infatti saranno disponibili anche alcuni nazionali di ritorno dalle vacanze, per cui potremmo rivedere in campo Politano, Zielinsky e Mario Rui. Inamovibili, per ora, Koulibaly, Osimhen e Lobotka. Probabile conferma pure per il giovanissimo Zedadka, che ben si è comportato all’Alianz di Monaco di Baviera.