Il tecnico del Bayern Nagelsmann tesse, a gran voce, le lodi di Victor Osimhen

Nel post partita tra il Bayern Monaco ed il Napoli che, sabato, ha espugnato l’Allianz Stadium, per 3 a 0, il tecnico bavarese Nagelsmann, ha tessuto a gran voce le lodi Victor Osimhen, assoluto protagonista del caldo pomeriggio di Monaco con una formidabile doppietta in due minuti, che ha dato il là al risultato prestigioso della squadra di Spaletti. L’allenatore dei tedeschi è rimasto colpito dalla straripante forza agonistica del nigeriano, definito un attaccante fortissimo, certamente tra i migliori in Europa. Queste le affermazioni di Nagelsmann in conferenza stampa:

“Osimhen è un grandissimo calciatore, fortissimo, devastante sotto porta. Il Napoli ha in rosa un attaccante tra i migliori d’Europa. I miei difensori sono stati surclassati dalla sua potenza fisica e dalla sua velocità da centometrista puro.”

Come dargli torto. Le sue dichiarazioni sono condivisibili, difatti il nigeriano, nella passata stagione, nonostante gli infortuni ed il covid 19, che non gli hanno consentito di giocare tante partite, è riuscito ugualmente ad andare in doppia cifra in quanto a realizzazioni, dimostrando che i soldi pagati per lui sono stati spesi bene. Oggi sia Spalletti che i tifosi azzurri si aspettano grandi cose da Victor Osimhen, il quale, meglio di così non poteva presentarsi ai nastri di partenza. Per i difensori della nostra serie A e per quelli delle formazioni impegnate in Europa League, contro il Napoli, saranno giorni duri. Almeno è l’auspicio del tecnico toscano e di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Napoli edizione 2021/22.