Spalletti: Prova positiva, abbiamo dato continuità alla preparazione

“Abbiamo dato continuità alla preparazione“. Luciano Spalletti commenta così il successo nel test contro il Wisla Cracovia, che segue il successo di 4 giorni fa all’Allianz Arena col Bayern Monaco.

“Si sono viste buone cose in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio. Tra l’altro abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile risalire”

“Positiva in particolare la riconferma dei giovani, stanno facendo bene affinchè si possa ben sperare nel loro futuro”