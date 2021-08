Napoli, contatti in corso per Hincapiè. Resiste l’idea Bakayoko

Un investimento per il futuro, “pescando” dal Talleres un baby difensore. Il Napoli di De Laurentiis ci pensa, e potrebbe presto presentare un’offerta per battere la concorrenza e sognare un colpo in prospettiva. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza azzurra è infatti quello di Piero Hincapiè, difensore ecuadoregno classe 2002.

19 anni compiuti a gennaio, Hincapiè è sceso in campo dal 1’ in tutte quante le gare disputate dalla sua nazionale nell’ultima Copa America. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Talleres, raccogliendo 19 presenze tra Copa de Liga e Copa Sudamericana.

Mentre da una parte la dirigenza valuta l’opportunità dell’investimento per il baby difensore, dall’altro lato torna di moda il nome di Tiemoue Bakayoko.

Reduce da una stagione in prestito al servizio di Gattuso, il francese è infatti tornato a vestire la maglia del Chelsea, che originariamente lo avrebbe voluto cedere a titolo definitivo.

Dopo i primi sondaggi da parte di Milan e Fiorentina nelle scorse settimane, Bakayoko è tornato nel mirino del Napoli, che sta valutando l’opzione di prelevarlo nuovamente in prestito, magari attendendo gli ultimi giorni di mercato.

