Il Napoli ci riprova per Olivera del Getafe

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rafforzare la squadra a disposizione di Luciano Spalletti in vista dell’inizio del campionato. Dopo l’acquisto ufficiale di Juan Jesus, le attenzioni della società si sono concentrate principalmente sulla fascia sinistra.

Con l’arrivo ufficiale di Emerson Palmieri al Lione, il Napoli ora valuta altri profili sulla fascia. Per questo motivo è tornato a chiedere Mathias Olivera al Getafe. Sfumato il terzino italiano, Olivera è stato il primo giocatore su cui i dirigenti napoletani si sono nuovamente attivati.

L’intenzione del Napoli è quella di chiedere il calciatore con un prestito con diritto di riscatto. Formula che non scalda però gli spagnoli, così l’entourage del calciatore è al lavoro per provare a far cambiare idea al Getafe. Gli spagnoli, che hanno appena comprato dalla Sampdoria Jakub Jankto, ritengono il terzino un giocatore centrale nel progetto e per questo non vedono di buon occhio la cessione in prestito.

Mathias Olivera è un terzino sinistro, classe 1998 uruguaiano, che però può anche occupare la corsia esterna del centrocampo. La scorsa stagione con la maglia del Getafe ha disputato 32 partite, fra Liga e Coppa del Re. Le attenzioni del Napoli per la corsia di sinistra sono ricadute sul terzino uruguaiano, è lui il primo nome della lista per rinforzare la difesa di Spalletti.

