Napoli, continua il pressing dell’Olympiacos per Manolas: 15 mln la richiesta del club azzurro

Giorni caldissimi per il futuro di Kostas Manolas, sempre affascinato dall’idea di un possibile ritorno in patria. Come scrive il Corriere dello Sport, il centrale del Napoli vuole l’Olympiacos, vorrebbe tornare a casa, e il club greco è lì a fare il filo sia all’antico pupillo sia a Raiola, il suo manager. Il problema è che manca ancora un’offerta ufficiale al Napoli: 15 milioni, o giù di lì, e gli ultimi giorni di mercato potrebbero anche essere gli ultimi napoletani di Kostas, scrive il quotidiano sportivo.

