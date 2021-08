IL FISCHIETTO – Di Bello di Brindisi dirigerà il match tra Genoa e Napoli

Sarà il signor Marco Di Bello di Brindisi il fischietto designato per il match tra Genoa e Napoli in programma domenica alle 18,30 , allo stadio Luigi Ferraris di Genova, valido per la seconda giornata di campionato. La sestina arbitrale sarà completata dagli assistenti di linea Giallatini e Preti, dal IV Uomo Gariglio ed infine dagli incaricati al VAR Fabbri e Vivenzi. Per la cronaca il direttore di gara pugliese vanta 17 precedenti con la squadra azzurra nei quali la squadra partenopea ha raccolto 14 successi e 3 sconfitte. L’ultima sua apparizione risala alla partita Napoli – Lazio, terminata 4- 2 dell’aprile scorso.