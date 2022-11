IL PUNTO SULLA A – Quattordicesima giornata, nuovo k o dell’Atalanta

Ad eccezion fatta per Verona – Juventus e Lazio – Monza, in programma nella serata odierna, si è concluso il turno infrasettimanale del mercoledì, che ha registrato una nuova sconfitta dell‘Atalanta, battuta a Lecce per 2 a 1. Vittorie pure per la Fiorentina, al Franchi, contro la Salernitana, con il medesimo punteggio dei salentini, del Torino, sulla Sampdoria per 2 a 0 ed infine dell‘Inter sul Bologna, travolto a San Siro per 6 a 1. Questa sera i bianconeri di Allegri hanno la possibilità di vincere ancora contro un Verona nettamente in disarmo che rischia seriamente di retrocedere. Mentre i biancocelesti, dopo il successo nel derby, cercano conferme contro i brianzoli, per non farsi superare dai nerazzurri dell’ex Inzaghi.