Anticipi serie A: clamoroso allo Stadium, Juve k o con l’Empoli

Due sorprese negli altri quattro anticipi della seconda giornata di serie A, disputati ieri, la più inaspettata arriva dallo Stadium di Torino, dove la Juventus, priva del partente Ronaldo, è andata k o contro l‘Empoli, in virtù di una rete di Mancuso nel primo tempo, gol che i bianconeri non sono riusciti neanche a pareggiare. L’altro mezzo passo falso è quello dell’Atalanta che, in casa, ha impattato per 0 a 0 al cospetto del Bologna. Tutto facile invece per la Lazio di Sarri che ha surclassato di gol il malcapitato Spezia, all’Olimpico con il punteggio tennistico di 6 a 1. Successo anche per la Fiorentina, tra le mura amiche, contro il Torino, sconfitto per 2 a 1. Oggi si conclude questo secondo turno con le restanti gare in programma che vedranno impegnate Genoa e Napoli, cosi come Sassuolo – Sampdoria, alle 18,30, mentre alle 20,45 si disputeranno Salernitana – Roma e Milan – Cagliari. Con il travolgente successo sui liguri i biancocelesti raggiungono l’Inter a quota 6.