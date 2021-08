Pallone d’Oro 2021: Jorginho in scia a Messi, l’italiano si avvicina all’Argentino in quota

ROMA – Altro balzo in avanti di Jorginho nella corsa al Pallone d’Oro 2021 che vede ancora in pole position Lionel Messi, a caccia per la sesta volta dell’ambito riconoscimento. Il successo dell’argentino, fresco di passaggio al Paris Saint Germain, vale 1,50 volte la posta, in leggera crescita rispetto a qualche settimana fa, ma con un distacco che si assottiglia sul centrocampista italiano del Chelsea, in quota a 3,50 e in calo nelle ultime settimane dopo il successo in Supercoppa Europea e nel premio Uefa come giocatore dell’anno.

Più staccati – come riferisce Agipronews – tutti gli altri con Robert Lewandowski a 7,50, a debita distanza dai primi due candidati al Pallone d’Oro 2021 mentre Gianluigi Donnarumma e N’Golo Kante si trovano in quota 12 con poche chance di alzare il premio al cielo.

RED/Agipro