Il Napoli ha scelto di confermare in rosa Adam Ounas, la società azzurra nel corso del mercato estivo (appena concluso) ha respinto le avances di Milan, Marsiglia e qualche altro club. Luciano Spalletti ha grande stima nel calciatore algerino e Aurelio De Laurentiis lo avrebbe ceduto solo per una cifra vicina ai 18-20 milioni di euro. Il calciatore ex Bordeaux può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per il Napoli in questa stagione appena iniziata.

Il Napoli, intanto, ha provveduto ad estendere il contratto del calciatore fino al 2023 (la precedente scadenza era il 2022). La notizia è stata confermata anche da Nicolò Schira, l’esperto di mercato ha così riferito su Twitter: “Il Napoli ha esteso il contratto di Ounas fino al 2023”. Una mossa importante quella della società di De Laurentiis che non perderà il calciatore a costo zero al termine dell’attuale stagione. Ora Ounas deve diventare una stellina, per conquistare Napoli.

