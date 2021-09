Avv. Mattia Grassani: “Squalifica Osimhen, mercoledì potrebbe esserci l’udienza”

“Ieri sono scaduti i 5 giorni dalla ricezione degli atti ed è stato depositato il ricorso. Siamo in attesa della convocazione: la riunione della Corte Sportiva d’Appello potrebbe esserci martedì o mercoledì. Abbiamo presentato frame ed estratti fotografici. Il pallone era a distanza di gioco e giocabile, contrariamente a quanto scritto dall’arbitro. Poi, parliamo di una manata e non di uno schiaffo, per liberarsi dal calciatore del Venezia. La presenza di Osimhen? Bisogna capire se l’udienza sarà effettuata in presenza o meno. Ma chiederemo che il calciatore sia ascoltato. Abbiamo presentato ricorso perchè ci sono sì i supporti documentali ma anche precedenti simili. Cercheremo di dimostrare che nei precedenti simili al caso Osimhen i Giudici hanno stabilito sanzioni differenti. De Laurentiis? Non l’ho sentito ancora. Il rinnovo contrattuale di Insigne? In tal senso, posso dire che sono “fermo ai box”, non ho avuto indicazioni di accendere i motori…”.

Fonte: kisskissnapoli.it