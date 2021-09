Amichevole Napoli – Benevento, biglietti per tutti i settori ad € 1,50

Il Napoli, stando fermo il campionato, giocherà, lunedì 6 settembre, alle ore 21, allo Stadio Maradona una gara amichevole contro il Benevento, per una sorta di allenamento in ottica big match con la Juve di sabato 11, sempre a Fuorigrotta. Per l’occasione la società partenopea ha deciso di mettere in vendita i tagliandi di questa amichevole, al costo simbolico di € 1,50 per tutti settori. La partita, tuttavia sarà visibile, gratis, in diretta, per gli abbonati, sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Calcio ma pure su Ottochannel, posizionato sul canale 696 del Digitale Terrestre. La vendita dei tagliandi comincerà quest’oggi alle 12, partendo dal settore Distinti Superiori, una volta terminata la disponibilità , saranno messi in vendita i Distinti inferiori, e successivamente la Curva B, la Curva A, la Tribuna Nisida e la Posillipo, nel pieno rispetto delle regole anti Covid previste, anche con riferimento alla capienza ridotta. Per acquistare i biglietti bisogna collegarsi al sito https://sport.ticketone.it/search. Ogni tifoso potrà comprare, al massimo, quattro tagliandi, quindi, completata la procedura d’acquisto, si riceverà, via mail, il titolo d’accesso in formato digitale che dovrà essere stampato per esibirlo agli ingressi dello stadio di Fuorigrotta. Dal canto loro i tifosi sanniti potranno munirsi dei tagliandi per il Settore Ospiti, sempre al prezzo di 1,50, sia online che nei punti vendita cittadini abilitati.