Napoli: corsa contro il tempo per schierare Ospina, tra i pali, contro la Juve

Visto l’infortunio di Alex Meret che dovrà stare fermo ai box per almeno una quarantina di giorni, il Napoli ha assoluto bisogno del portiere colombiano Ospina, che, attualmente, è impegnato fino a venerdì prossimo con la sua nazionale. L’estremo difensore azzurro potrebbe anche non farcela per giocare la partitissima contro i bianconeri in programma sabato 11 a Fuorigrotta. Sarebbe veramente una brutta tegola per Spalletti dover puntare sul giovanissimo terzo portiere Marfella in una gara così importante e delicata come quella con la Juventus. Per questo motivo la dirigenza azzurra è al lavoro per chiedere alla Federazione colombiana il rientro anticipato di Ospina. Dunque si tratta di un’autentica corsa contro il tempo per far si che l’alter ego di Meret possa disputare l’incontro con la compagine di Allegri. Quello di De Laurentiis sarà un lavoro di diplomazia la con la federazione sudamericana nella speranza che il ct della Colombia non impieghi il portiere azzurro nella terza gara di giovedì notte.