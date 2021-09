Domani Napoli vs Benevento, Spalletti punta su Juan Jesus e Adam Ounas

Per non perdere il ritmo campionato, domani sera al Maradona il Napoli affronterà in amichevole il Benevento, una sfida in ambito regionale molto utile alla compagine di Spalletti, in ottica preparazione al big match di sabato prossimo. Per questo derby amichevole il tecnico azzurro si affiderà alle cosiddette seconde linee. gettando nella mischia quei calciatori che non giocano con continuità. come Juan Jesus e Adam Ounas. Ovviamente il brasiliano farà le veci di Koulibaly , mentre l’algerino sarà schierato in attacco. Tra i pali vedremo, in assenza di Meret e Ospina, il terzo portiere Marfella. La gara Napoli vs Benevento sarà un’ottima occasione per portare la famiglia allo stadio, grazie al prezzo simbolico di euro 1,50 per ogni settore. L’amichevole sarà trasmessa anche in Tv ,sulla piattaforma Sky, gratis per gli abbonati ed anche sul canale 696 del digitale terrestre occupato dall’emittente privata sannita Ottochanel, sempre gratuitamente.