IL FISCHIETTO. Leicester vs Napoli sarà arbitrata dal portoghese Tiago Martins

Diramati gli arbitri della prima giornata di Europa League che andrà in scena dopodomani, giovedì 16 settembre. Tra gli incontri in calendario c’è Leicester – Napoli, sfida assai affascinante tra due formazioni che potevano disputare tranquillamente la Champions. A dirigere il match del King Power Stadium, l’Uefa ha designato l’arbitro di nazionalità portoghese Tiago Martins, con cui collaboreranno come assistenti di linea i connazionali Pinto Campos e Alves Jesus, mentre nel ruolo di IV uomo agirà Vitor Ferreira. Infine al VAR ci saranno Hernandez e Fernandez , appartenenti alla Federazione spagnola.