Europa League, Leicester-Napoli: quote sul filo per il primo faccia a faccia,  azzurri avanti per la vittoria del girone

ROMA – Non ha mai vinto una trasferta in Inghilterra e di fronte avrà l’avversario più temibile della prima fase. Il Napoli parte però a testa altissima nelle previsioni dei bookmaker sul debutto in Europa League contro il Leicester. Per la sfida di domani al King Power Stadium le quote sono in bilico su Planetwin365, dove Rodgers e i suoi partono sì avanti (a 2,35), ma solo con un piccolo vantaggio su Spalletti (2,93) e con il pareggio che incombe a 3,40. Equilibrate anche le scelte degli scommettitori, con il 40% delle preferenze sulle Foxes e con gli azzurri a inseguire con il 32%. Una piccola rivincita, intanto, arriva dalle scommesse sul primo posto nel gruppo C, dove gli azzurri sono la prima scelta degli analisti, a 2,05. Il Leicester in questo caso segue a 2,30, mentre sono lontane Spartak Mosca e Legia Varsavia, rispettivamente a 8,00 e 15,00. Il testa a testa tra partenopei e inglesi prosegue anche sul tabellone della squadra che vincerà il torneo: qui, in attesa dell’arrivo delle squadre di Champions, entrambe si giocano 12,00 davanti a West Ham (15,00) e Lazio (18,00).