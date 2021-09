Da oggi inizia la vendita dei tagliandi per la partita col Cagliari del 26 settembre al Maradona

Da questa mattina alle 12 è partita la vendita dei tagliandi per la partita con il Cagliari, in programma domenica 26 settembre alle ore 20,45, allo stadio Maradona. Questi i prezzi praticati dalla società partenopea:

Tribuna Posillipo € 90,00

Tribuna Nisida € 70,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Non sono in vendita biglietti a tariffa ridotta, se non per il settore Tribuna Family.