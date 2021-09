Europa: debutto amaro per Sarri, ok la Roma di Mourinho

Un debutto amaro quello di Sarri e della sua Lazio nella prima giornata di Europa League. Infatti i biancolesti sono stati battuti per 1 a 0 a Istanbul, dal Galatasaray, grazie ad un’autore assurda del portiere albanese Strakoscha. Ok, invece, per la Roma di Mourinho che in Uefa Conference League, la nuova competizione continentale di questa stagione, ha travolto, all’Olimpico, per 5 a 1 il malcapitato CSKA di Sofia. Per i gliallorossi si tratta del sesto successo consecutivo tra campionato e Coppa europea. I tifosi romanisti sognano!