LE INTERVISTE – Di Lorenzo su Kvara e Osimhen: “In questi momenti non servono questi atteggiamenti”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Bologna. “Sicuramente non siamo contenti del risultato, l’umore non è dei migliori perché ci tenevamo a tornare alla vittoria. Dobbiamo pensare subito alla prossima che è tra pochi giorni. Dobbiamo migliorare sulla gestione della partita, delle volte ci manca la continuità e dobbiamo subito metterla a posto. Sicuramente è un momento dove le cose non ci vanno bene e alcune reazioni risaltano un po’, ne parleremo per evitare questi atteggiamenti. In questi momenti non servono questi atteggiamenti. Parleremo tra di noi per cercare di migliorare questa situazione. Questo è un nuovo anno, un nuovo corso con un nuovo allenatore ma il gruppo è unito e lavoreremo per uscire da questa situazione”.

TuttoMercatoWeb.com