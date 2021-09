Europa League: nel girone C, al comando il Legia Varsavia

Con l‘ottimo risultato conquistato, in rimonta, contro il Leicester, nella prima giornata del girone C di Europa League, il Napoli ha ottenuto un punto molto prezioso nei confronti degli inglesi, in teoria, diretti concorrenti al primato del raggruppamento in cui ci sono anche Legia Varsavia e Spartak Mosca. Ricordiamo che con la nuova formula introdotta quest”anno passa agli ottavi soltanto la prima classificata, invece la seconda dovrà affrontare i playoff con le terze della Champions. Dopo questo turno la classifica vede al comando, con tre punti, i polacchi del Legia che hanno sconfitto, fuori casa, per 1 a 0 i moscoviti. Seguono, naturalmente, Napoli e Leicester con un punto, mentre fermo a zero lo Spartak. Ora diventa importante il prossimo impegno della seconda giornata tra il Legia Varsavia ed il Leicester. Il Napoli giocherà, al Maradona, contro lo Spartak Mosca, in una partita, sulla carta, molto più abbordabile che potrebbe proiettare gli azzurri al primo posto.