Archiviato il campionato, spazio alla Nazionale – Mercoledì si gioca Italia vs Argentina: Insigne, Politano e Meret tra i convocati di Mancini

La serie A è alle spalle, terminato il campionato che ha visto trionfare il Milan di Pioli, ora spazio alla nazionale italiana di Roberto Mancini che sarà impegnata dopodomani, contro l’Argentina, nella sida tra vincitori della Coppa Europea e della Coppa America, in una sorta di Supercoppa. Subito dopo gli azzurri, a cominciare da sabato, 45 giugno, dovranno disputare ben quattro gare di Nations League. Tre i giocatori di Spalletti chiamati da commissario tecnico italiano in vista di questi impegni; si tratta di Lorenzo Insigne, Matteo Politano e Alex Meret. Ma vediamo qui di seguito il calendario dell’Italia nel prossimo mese che sta per cominciare:

Italia – Argentina 1 giugno – Wembley , Londra

Italia-Germania, sabato 4 giugno (ore 20.45, Rai 1) allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna

Italia-Ungheria, martedì 7 giugno (ore 20.45, diretta Rai 1) allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena.

Inghilterra-Italia, sabato 11 giugno (ore 20.45, diretta Rai 1) al Molineux Stadium di Wolverhampton,

Germania-Italia, martedì 14 giugno (ore 20.45, diretta Rai 1) a Monchengladbach

Per la cronaca la finale tra due nazioni trionfatrici del vecchio e nuovo continente non è la prima della storia, infatti,, si contano due precedenti,: a Parigi, nel 1985, si disputò Francia – Uruguay , con vittoria dei transalpini per 2 a 0). Il secondo e ultimo precedente si svolse, invece, nel 1993 a Mar de Plata in Argentina. La gara fu appannaggio dei sudamericani che batterono la Danimarca venne sconfitta ai rigori, dopo un punteggio finale di 1-1 al 90esimo. Dunque a distanza di quasi trent’anni torna questa sfida intercontinentale. Capitan Messi, Paulo Dybala e Lautaro Martinez, sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva della Finalissima. L’Italia viceversa, arrabbiatissima per l’eliminazione dal secondo Mondiale consecutivo, intende riscattarsi con un successo di prestigio.