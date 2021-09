LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen pericolo costante, Koulibaly sontuoso in difesa e in attacco

Ospina 6 – Rischia la frittata, per eccesso di sicurezza, facendosi rubare un pallone da Deulofeu nel primo tempo. Nel finale si riscatta con l’intervento a mano aperta su Pussetto.

Di Lorenzo 6.5 – Molto accorta la sua fase difensiva e precisa quella di impostazione. Prestazione senza sbavature, pur non spingendo molto.

Rrahmani 7 – Attento in marcatura e preciso in fase di costruzione, con la ciliegina sulla torta del goal a coronamento di un ottimo schema offensivo.

Koulibaly 7.5 – Qualche lieve sbavatura in impostazione, cancellata dal consueto strapotere fisico in copertura e dal contributo in zona realizzativa, dove porta ai suoi un assist e un gran bel goal.

Mario Rui 6.5 – Molto precise le sue verticalizzazioni ed offre un contributo più che sufficiente in tutte le fasi dell’azione.

(Zanoli s.v.)

Anguissa 6.5 – Forza fisica, tanti recuperi palla e quel guizzo estemporaneo palla al piede che lo rende ancor più apprezzato da mister e tifosi.

Fabiàn 6.5 – Gioca da regista distribuendo bene il gioco e regalando qualche giocata illuminante. Sfiora la rete con un gran sinistro a giro.

(Ounas 6 – Ogni palla che tocca si trasforma in un potenziale pericolo per la difesa bianconera. Per loro fortuna gioca solo una decina di minuti.)

Elmas 6.5 – Corre per tutto il campo a prestare assistenza lì dove necessario, pressando tutti e buttandosi sempre in proiezione offensiva quando necessario. Gli manca il grande acuto, ma non certo l’efficacia.

Politano 6 – Prima parte di gara con pochi spunti, poi migliora nella ripresa con maggior vivacità ed intraprendenza.

(Lozano 6.5 – Può sfruttare gli spazi aperti nel finale di gara e trova una bella rete che servirà a rilanciarne le quotazioni)

Osimhen 6.5 – Pericolo costante per la difesa dell’Udinese. Trova la rete “rubandola” di cattiveria ad Insigne e si fa trovare come costante punto di riferimento offensivo dei suoi.

(Petagna s.v.)

Insigne 7 – Trova la giocata che sblocca la gara, con un bel pallonetto concluso in rete da Osimhen. Vede traiettorie di passaggio che la maggior parte dei giocatori non può nemmeno immaginare.

(Zielinski s.v.)