Gli interventi di Pasquale Salvione, Fabiano Santacroce e Roberto Stellone a “1 Football Club”

"Al Napoli tocca rispondere alle milanesi, deve superare un vero e proprio esame di maturità a Genova – queste le parole di Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport, ai microfoni di "1 Football Club" -. Come ha sottolineato Spalletti, da Leicester a Udine, hanno dimostrato di avere tanta qualità e, soprattutto, personalità. In Inghilterra i partenopei hanno comandato il gioco nonostante lo svantaggio, meritavano di essere sopra dal primo tempo. Come personalità si sono confermati contro i friulani, anche qui hanno avuto il controllo del gioco e hanno fatto loro la partita non lasciando niente all'avversario. Contro la Samp altro appuntamento importante, tra i giocatori vive tranquillità e non pressione. Manolas? Rrahmani, in questo momento, dà più tranquillità a Spalletti rispetto al greco. Non credo sia bocciatura completa, ma Luciano aspetta la sua miglior forma. Ha tutti i mezzi per riprendersi il posto da titolare, Rrahamni ha comunque disputato due partite di assoluta garanzie e il Napoli sa che può contare su un difensore centrale di valore. La profondità della rosa di Spalletti sarà una delle arme più importanti nel corso della stagione. Formazione? Penso possa essere l'occasione per rivedere Lozano da titolare, entrato bene in campo ad Udine, insieme a Osimhen e Insigne in attacco. Anche Zielinski dovrebbe tornare dal primo minuto, con Fabian e Anguissa a centrocampo. In porta ancora Ospina. Probabilmente Spalletti inizierà a schierare nuovamente Meret dalla prossima contro il Cagliari. Si attendono i rientri di Demme, Lobotka e Mertens. Rinnovo Insigne? Nessuna novità. Il modo, la partecipazione, la voglia di essere leader e di aiutare il Napoli di Lorenzo credo sia la migliore risposta ad un clamore eccessivo sul suo rinnovo. La firma è sperata da ambo i lati".

Napoli, Santacroce a “ 1 Football Club ” su 1 Station Radio: “ L’era Adl è stata positiva, ma avrebbe potuto fare qualcosa in pi ù quando c’era Sarri. Ghoulam ha poche chance di ritornare ai suoi livelli ”

"Sarà difficile la lotta per il campionato, quest'ultimo è molto più complicato perché tante squadre si sono rinforzate, giocano bene e hanno ottimi allenatori. Il Napoli ha una rosa un po' corta in difesa, ha dei calciatori di estremo valore e possono competere – queste le parole di Fabiano Santacroce, procuratore ed ex calciatore del Napoli, ai microfoni di "1 Football Club" -. Mario Rui? Un giocatore tanto contestato, ma senza senso il più delle volte. Ha delle lacune difensive, ogni tanto, ma è un giocatore valido che serve tanto a questo Napoli. Quest'anno sarà indispensabile e insostituibile per la sua tecnica e voglia che ha di giocare. Rrahmani?Arriva dalla scuola di Juric, quindi di Gasperini, e dell'uno contro uno con l'attaccante. Mi piace tantissimo, nonostante gli errori dello scorso anno. È tra i più completi al livello tattico, durante il match chiama sempre le marcature e i compagni, e questo ti fa capire il suo livello. Ghoulam? Ha avuto tanti infortuni che lo hanno bloccato nel momento migliore. Speravo in un suo ritorno l'anno scorso, sono dispiaciuto molto che non sia stato così. Sarebbe una favola se tornasse ai suoi livelli, non deve mollare. Zanoli? Ha poche chance, sulla sua fascia c'è un maestro come Di Lorenzo, altro giocatore che non si può spostare dal suo lato. È un giovane, deve imparare tanto ma deve anche giocare. Koulibaly? Ha avuto una crescita di personalità, di tattica, impressionante. Può permettersi anche qualche errore perché a livello fisico recupera tutti. È uno dei migliori difensori d'Europa e del mondo. Spalletti? Ha portato qualcosa di diverso nella preparazione. Contro l'Udinese ha spostato i terzini più all'interno nella fase di gioco per liberare gli esterni e il passaggio di prima a Osimhen, e mi sono letteralmente esaltato. Sta svolgendo un grandissimo lavoro. Anguissa? Anche lui sta diventando indispensabile. Ha le movenze di Bakayoko, ma con più velocità e tecnica. Serviva uno che sapesse fare le due fasi come lui. Quando ci saranno tutti, qualcuno dovrà restare fuori e sono curioso di vedere le scelte di Spalletti. De Laurentiis? Il presidente ha portato il Napoli a grandissimi livelli e, soprattutto, riuscendo a gestire un'azienda nel migliore dei modi. Ad esempio, l'Inter ha vinto il campionato scorso ma poi ha dovuto perdere i suoi migliori calciatori e fare i conti con molti debiti. Con ADL non c'è questo rischio e non è poco nel calcio attuale. Senza Champions comunque è stata una delle squadre che è rimasta in attivo, ma se non dovessero centrare di nuovo la coppa probabilmente bisognerà vendere qualcuno. L'unica nota stonata del presidente, forse, è nell'era Sarri. Avrebbe potuto mettergli a disposizione qualche giocatore in più per arrivare ad un traguardo importante".

Osimhen, Stellone a “ 1 Football Club ” su 1 Station Radio: “ Mi piace tantissimo, deve dimostrare solo di essere continuo. Il Napoli si gioca lo Scudetto con l ’ Inter “