Serie A, primo successo della Juve, primo punto della Salernitana

Si sono disputati ieri altri quattro match di Serie A , per la quinta giornata di campionato, un turno infrasettimanale che ha fatto registrare il primo successo della Juventus, al Picco, contro lo Spezia, in rimonta per 3 a 2, inoltre la Salernitana, pareggiando per 2 a 2 , in casa col Verona ha incamerato il primo punto della stagione. Gli altri risultati hanno visto la vittoria dell‘Empoli a Cagliari, per 2 a 0 e del Milan, a San Siro, col Venezia con lo stesso risultato. I rossoneri, grazie al successo raggiungono i cugini dell’ Inter in vetta a quota 13. Oggi le restanti tre gare, con il Napoli che in caso di blitz a Marassi, contro la Sampdoria, riguadagnerebbe la prima posizione solitaria.