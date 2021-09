Serie A, Napoli-Cagliari: Spalletti candidato al sesto sigillo. L’avvio sprint fa crollare la quota-scudetto

24 settembre 2021 – Il secondo 0-4 consecutivo esterno ha permesso al Napoli di mantenere il primo posto in classifica ancora a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate di campionato. Per continuare la marcia al vertice la formazione di Luciano Spalletti cerca un’altra vittoria nel posticipo di domenica sera al “Maradona” contro un Cagliari ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Per i betting analyst di 888sport.it la vittoria azzurra è più che probabile, a 1,26. Match terribilmente complicato per i sardi del neo tecnico Mazzarri: il segno «X» vola a 6,10, il colpo del Cagliari vale addirittura 11,50 volte la posta.

La grande prolificità offensiva di Insigne e compagni lascia immaginare una partita ricca di gol con l’Over nettamente prevalente, a 1,52 contro il 2,55 dell’Under. Per quanto riguarda il risultato esatto è il 2-0 ad essere in pole position a 6,50 mentre si gioca a 10,50 un pari per 1-1 come nell’ultimo precedente di maggio. Una vittoria rossoblù per 0-1 sale a 25.

Il convincente avvio di stagione fa crescere le chance scudetto del Napoli: il ritorno del tricolore dopo oltre 30 anni è ora in quota a 4,50. Avanti solo i campioni d’Italia dell’Inter, dati favoriti per il bis a 2,75.

AGIPRO Srl