Bargiggia: “Disastro DAZN, tra i colpevoli anche De Laurentiis”

Nella serata di ieri, nel corso delle partite Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, tantissimi tifosi non sono riusciti a vedere parte della gara a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati da DAZN. Gli sportivi sono furiosi, ma il servizio in streaming a pagamento ha già annunciato che coloro che sono stati oggettivamente penalizzati verranno risarciti. La speranza, naturalmente, è che le cose possano migliorare nelle prossime settimane (DAZN ha i diritti televisivi per i prossimi tre anni, ndr).

Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Facebook trattando proprio l’argomento relativo ai diritti televisivi: “I disastri tecnici di Dazn hanno fatto infuriare i tifosi. I responsabili sono principalmente tre: De Siervo, Lotito e De Laurentiis“. De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, avrebbe spinto per affidare i diritti tv a Dazn. I patron di Lazio e Napoli avrebbero, secondo Bargiggia, svenduto la passione dei loro stessi tifosi per una questione prettamente economica.

Fonte: areanapoli.it