Napoli: Osimhen tra i migliori attaccanti d’Europa

Victor Osimhen, personaggio della settimana, in questo primo scorcio di campionato, si sta rivelando un calciatore da cui il Napoli di Spalletti non può assolutamente prescindere. I suoi gol sono stati determinati sia in campionato che in Europa League. In poche parole l’attaccante nigeriano risulta nell’elenco dei migliori bomber europei. Osimhen, per la cronaca, ha realizzato 6 reti nelle ultime quattro partite come il più famoso Benzema ma meglio del talentuoso Haaland, che ne ha segnati cinque. Il gol inflitto al Cagliari è stato il primo messo a segno davanti al proprio pubblico. Le altre marcature, infatti, sono giunte in Inghilterra, ben 2, a Udine a Genova, sponda blucerchiata, ancora una doppietta. Un bottino pari a quello dell’attaccante francese Karim Benzema del Real Madrid e scusate se è poco. Tutti gli addetti ai lavori pronosticano per il bomber azzurro un futuro radioso che lo porterà ad una valutazione a cifre astronomiche, per la gioia del presidente De Laurentiis.