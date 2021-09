Capienza stadi, via libera dal Cts per il 75% degli spettatori

Arriva un buon segnale per i tifosi e gli spettatori appassionati di calcio che vogliono recarsi allo stadio. Il Comitato tecnico scientifico ha espresso un parere sulla questione dopo la richiesta del governo e ha approvato le linee guida per l’aumento della capienza degli impianti all’aperto al 75% degli spettatori in zona bianca.

Al chiuso invece, sarà del 50% la capienza nelle medesime condizioni. Il Cts ha inoltre raccomandato che la percentuale debba essere rispettata in ogni settore degli stadi, al fine di evitare assembramenti. Inoltre, il Comitato ha ricordato l’uso obbligatorio della mascherina e il rispetto delle prescrizioni indicate.

GianlucadiMarzio.com