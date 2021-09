Spartak Mosca, l’ex allenatore Carrera: “Squadra con buone qualità che pecca un po’ davanti alla porta. Di fianco a Koulibaly potrei giocare anche io ora”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimo Carrera, allenatore.

“Rispetto a quando allenavo io sono cambiati tanti giocatori così come anche l’allenatore. La squadra non è partita benissimo in campionato, ho letto che ha perso svariate partite. In questo momento fa gioco ma non gol, potrebbe essere una mina vagante. Quello che conta poi è sempre il risultato se fai turnover o meno. Io penso che ora il Napoli debba dare continuità, forse potrà riposare qualcuno ma credo che l’ossatura della squadra debba andare in campo perché vincere aiuta a vincere.

La squadra ha buone qualità, ho letto che ha fatto ottime partite mancando un po’ di precisione sotto porta. La filosofia è di giocare sempre a calcio, credo giocheranno nella stessa maniera. Rrahmani al posto di Manolas? Il greco non è l’ultimo arrivato, credo dipenda tutto da un momento di forma. Con una rosa ampia si possono fare questi cambi. Di fianco a Koulibaly potrei giocare anche io ora. Un leader che dà sicurezza.

Maksimovic poteva fare di più nel Napoli? Poteva far di più anche se io ritengo che sia un ottimo difensore. Poteva giocare molto più stabilmente nel Napoli. Io sono a casa e guardo le partite, aspetto di trovare la situazione giusta per la panchina”.