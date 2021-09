Europei di cricket, l’Italia batte i maestri inglesi per la seconda volta nella storia

Il lungo strascico dell’estate dei clamorosi trionfi azzurri raggiunge anche il cricket. Nell’European Cricket Championship T10, la prima vittoria della Nazionale dopo quattro sconfitte in due giorni è arrivata contro l’avversario più difficile di tutti: la selezione dell’Inghilterra, i maestri del gioco, battuto in quel di Malaga. Ancora loro, dopo la finale di Wembley e la staffetta 4×100 ai Giochi di Tokyo. È la prima volta da 23 anni che l’Italia riesce a sconfiggere gli inglesi, la seconda volta nella storia. La partita si chiude quattro lanci prima della fine, con il four di Singh: per lui 43 punti not out con 6 boundaries, man of the match. A questa vittoria, è seguita poi quella nel pomeriggio contro la Finlandia: gli azzurri con un punteggio di 98/4 in 8.5 overs hanno battuto per 6 wickets gli scandinavi. Dopo lo scalpo più prestigioso, gli Europei proseguono: appuntamento giovedì per le sfide contro Repubblica Ceca e Germania. Anche se autunno, a questo punto, sognare sembra più che lecito.

Sky.it