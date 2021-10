Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni del Festival di Trento e tra le altre cose ha parlato riguardo il suo contratto con il Napoli:

“Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza – come ho detto in questi giorni – voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile”.