Il FISCHIETTO: Napoli vs Torino affidata a Sacchi di Macerata

Designati gli arbitri dell’ottava giornata di serie A. Per il match Napoli vs Torino, in programma domenica 17 ottobre alle 18, al Maradona, è stato scelto il signor Sacchi, appartenente alla sezione arbitrale di Macerata. I suoi assistenti di linea saranno Prenna e Zingarelli, il quarto ufficiale di gara Santoro e gli addetti in sala Var Di Bello e Tolfo. Esiste un solo precedente del fischietto maceratese con gli azzurri e risale alla partita Napoli – Genoa, terminata 6 a 0 del campionato scorso. Dunque un precedente di buon’augurio in vista della gara con i granata.