Notte fonda per la Strega che chiude il match in 9: al San Nicola passa il Bari

Sfida vibrante allo stadio San Nicola tra Bari e Benevento. Mister Stellone dà spazio dal primo minuto alla vivacità del baby Carfora con l’intento di creare grattacapi alla difesa barese. Recuperati Glik e Ciano anche se non al meglio della condizione fisica. Entrambi partiranno dalla panchina, pronti a dare il loro contributo in caso di necessità. Squalificati Leverbe e Pastina. Questa la formazione che il tecnico Stellone ha già annunciato in conferenza stampa alla vigilia del match: Paleari in porta. Letizia, Veseli, Tosca e Foulon in difesa. Centrocampo con Improta, Viviani, Acampora, Foulon, Tello. In attacco Carfora e Pettinari.

Nei galletti recuperano Folorunsho e Ceter e rientrano Maiello e Di Cesare che hanno scontato la loro squalifica. Assenti Benali, Bosisio e Galano. Questa la formazione iniziale che il tecnico Mignani manda in campo: Caprile in porta, Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta in difesa. Mediana con Maita, Maiello e Benedetti. In attacco Bellomo alle spalle di Cheddira e Antenucci.

Gara valida per la 31^ giornata del campionato di serie B. Arbitra il match il signor Piccinini di Forlì.

La gara

Il Benevento inizia con piglio aggressivo. La Strega mostra un baricentro alto e il Bari sembra soffrire questo atteggiamento iniziale. Giallo per Acampora per fallo su Benedetti al 29′. Un minuto dopo Paleari deve intervenire su una punizione di Pucino. La Strega protesta per un presunto fallo di mano da parte di Vicari al 32′, ma l’ arbitro non concede nessun rigore dopo aver visto il Var.

Nei galletti viene ammonito Maita per simulazione al 36′. Dopo appena sessanta secondi gli fa compagnia Letizia per fallo su Benedetti. Episodio chiave al 39′: Acampora rimedia il secondo giallo per gioco scorretto su Pucino e viene espulso. Per proteste l’arbitro estrae il giallo anche per Tello. La prima frazione termina dopo due minuti di recupero durante i quali Cheddira conclude alto da posizione angolata.

Nella ripresa il Bari sostituisce Mauta con Morachioli. Al 50′ conclusione di Cheddira al centro dell’ area e il pallone esce di poco dopo una deviazione di Foulon. Successivamente l’arbitro viene richiamato dal Var per un contatto tra Foulon e Cheddira e concede il rigore per il Bari. Protesta Veseli e rimedia il giallo al 53′. Dal dischetto trasforma Antenucci e porta il Bari in vantaggio. Gioco scorretto di Viviani su Bellomo: giallo per il centrocampista della Strega al 64′.

Doppio cambio al 66′: nel Benevento entra Simy al posto di Pettinari mentre il Bari manda in campo Folorunsho per Cheddira. Grossa occasione per i galletti al 68′: conclusione da fuori area di Folorunsho e pallone che esce di pochissimo. Secondo giallo ed espulsione per Viviani al 69′: fallo su Antenucci e il calciatore del Benevento guadagna anzitempo gli spogliatoi.

Stellone manda in campo Karic al posto di Carfora al 71′ ma il Bari raddoppia con Folorunsho al 71′: sugli sviluppi di un calcio di punizione il pallone viene deviato e Paleari non può nulla. Ancora cambi tra il 76’ e 77: nel Bari entrano Zukec e Molina al posto di Vicari e Bellomo mentre Stellone mette dentro Kubica al posto di Tello. Padroni di casa che sostituiscono Antenucci con Matino all’89’. L’arbitro concede cinque minuti di recupero. Il Benevento termina il match in nove e lascia a Bari punti preziosi.