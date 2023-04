Bari-Benevento, Stellone: “La decisione sull’espulsione di Acampora ha compromesso la gara, ma siamo vivi. Non è finita””

Stellone cerca di mantenere viva la speranza salvezza, appesa ormai ad un sottilissimo filo. Per il tecnico del Benevento ad influire in maniera decisiva è stata l’espulsione di Acampora. Ecco quanto affermato al termine del match dal tecnico romano:

“Nella prima mezz’ora eravamo partiti bene. La decisione del rigore ha rovinato il match. L’espulsione di Acampora ha un po’ compromesso la gara ma dobbiamo resettare. Ho visto dei segnali positivi e siamo vivi. Abbiamo la possibilità di avvicinarci a quelle squadre che sono davanti a noi. In 9, poi, è diventato ancora più difficile.

Bisogna ripartire dagli aspetti positivi che ho visto nel primo tempo. Non posso dire nulla. Hanno mostrato impegno e dato tutto. Ci stanno mettendo l’anima. Contro la Spal diventa una gara fondamentale è una gara che ci può dare uno slancio importante. Nel primo tempo siamo stati bravi a prendere il loro play Maiello. Al di là del modulo, nella prossima gara cercheremo di mettere in campo una squadra che dia l’anima. Non molleremo. Non è finita”.