LE INTERVISTE – Osimhen Il gol piu importante della mia carriera, sono felicissimo

“E’ stato il gol più importante della mia carriera”. Victor Osimhen si è arrampicato in cielo per segnare il gol del successo contro il Torino.

“Sono felicissimo, l’atmosfera dello stadio era incredibile, il pubblico ci ha spinto e siamo riusciti a conquistare i 3 punti”.

“Non ci siamo mai arresi, abbiamo attaccato fino alla fine e il successo è giusto. Ho visto la palla impennarsi e ho capito che potevo anticipare i difensori di testa. Ho colpito bene e ho segnato un gol importantissimo per me e per la squadra”

