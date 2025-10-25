Carlo Alvino, Ciro Troise, Giovanni Scotto e Luigi De Magistris a Terzo Tempo Calcio Napoli

Alvino a Terzo Tempo: “Nelle difficoltà nascono le opportunità, adesso dovrà essere bravo Conte”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il Napoli è andato completamente sull’interruttore off. Faccio fatica a individuare il peggiore in campo contro il PSV, sarebbe un gioco al massacro. Il Napoli di Eindhoven va criticato e ha quasi disonorato lo scudetto che porta sulla maglia. Si è concesso all’avversario. La doppietta di McTominay rivitalizza un po’ il ragazzo. Credevo che dopo il secondo gol si potessero limitare i danni, invece dopo il 4-2, il Napoli ha fatto pure peggio. Ma il calcio è come la vita, si volta pagina.

Non c’è bisogno di avere la rosa al completo per giocare con il PSV. Il Napoli ha toccato il fondo martedì, peggio di perdere con il PSV 6-2 non si può fare. Conte in conferenza, nella parte finale, ha detto cose chiarissime. A lui ha dato enormemente fastidio quelli di una comunicazione falsata che mettono il Napoli come super favorita e finalista di Champions e poi parlano di fallimento. Tanti piccoli personaggi non aspettano altro che dare addosso a Conte non appena inciampa. A noi piace, io lo voglio brutto, sporco, cattivo e vincente. È nella difficoltà che nasce l’opportunità. Dovrà essere bravo Conte, ma anche chi ha avuto poche occasioni e pochi minuti a disposizione a sfruttare l’opportunità. A me il pacchetto Conte sta benissimo. Nel calcio si gioca in undici contro undici, c’è un pallone, e alla fine vince Antonio Conte.

C’è stato il divieto per i residenti di Bergamo di venire a vedere la partita con l’Eintracht per il gemellaggio tra le tifoserie di Eintracht Francoforte e Atalanta. C’è stato anche uno striscione da parte dei tifosi dell’Eintracht dove s’insultavano la città di Napoli e il Ministro Piantedosi. La situazione si risolve con un’attenta prevenzione dell’ordine pubblico, ma non come hanno fatto a Eindhoven con una repressione da ventennio fascista.

Io ce l’ho con quelli che sono coloro i quali hanno fantasticato sulle dichiarazioni di Conte. E sono stati indicati dallo stesso allenatore. Sono quelli che raccontano a uso e consumo personale le dichiarazioni del tecnico. I piccoli uomini si affannano a criticare i grandi uomini credendo di diventare più alti”.

Ciro Troise a Terzo Tempo: “Juan Jesus e Neres titolari con l’Inter. Rrahmani potrebbe rientrare con il Lecce”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Da quel che mi risulta, Conte ha dialogato per entrare nei disagi di questa squadra. Potrebbero esserci due esclusioni eccellenti domani. Il Napoli non prendeva sei gol da tanto tempo. Poi c’è anche la sconfitta con il Torino che aveva dato dei segnali. Conte parla in maniera molto simile nello spogliatoio e in conferenza stampa, piaccia o non piaccia.

Conte è stato chiaro, ha detto che non era semplice inserire nove giocatori, nove teste pensanti, in un nuovo modo di giocare, ma era inevitabile farlo. Non ha detto che i nove acquisti sono troppi. Conte quando parla dei giocatori, parla anche di lui, non si distacca mai dalla squadra.

Stando alla settimana e agli ultimi due giorni, domani in avanti dovrebbe giocare Neres al posto di Lucca come centravanti. In difesa, invece, la coppia formata da Juan Jesus e Buongiorno con Beukema in panchina.

Lobotka e Rrahmani sono l’asse del Napoli. Rrahmani potrebbe rientrare con il Lecce.

Ne ho visti tanti individuati come problema e capro espiatorio. Io credo che il Napoli abbia un problema di squadra. Perché se prendi gol da otto partite consecutive ha dei problemi. Come ha avuto dei problemi di squadra, deve uscirne da squadra.

Scotto a Terzo Tempo: “Resa di Eindhoven? Conte deluso quando la squadra non dà tutto”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “In Champions sono stati segnati 73 gol nell’ultimo turno. La Champions non è la Serie A. Il PSV non molla, così come altre squadre tipo il Qarabag. Le goleade ci sono. Resa di Eindhoven? Da quello che s’intende dal libro di Conte, entra in una forte delusione quando vede la squadra che non dà tutto.

Per me un personaggio pubblico che parla in maniera schietta e sincera va sempre apprezzato, anche se si espone all’equivoco. È sempre meglio parlare, però Conte deve accettare che, quando si utilizzino termini come ‘sbagliato’ o ‘troppi’ può essere esposto all’equivoco.

Conte voleva a tutti i costi una mezz’ala di qualità. Non solo il Napoli gliel’ha data, ma De Bruyne è anche una delle più forti.

Conte deve mettere in campo il Napoli migliore. Probabilmente oggi Beukema e Lucca non rappresentano, per tanti motivi, il Napoli migliore. Non avendo altre scelte se non Ambrosino, c’è Neres. Mi lascia un po’ perplesso la scelta di due difensori mancini”.

De Magistris a Terzo Tempo: “Non solo con il PSV, anche in altri match il Napoli non è entrato in campo col piglio giusto”

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Mi ha colpito come il Napoli non solo con il PSV, ma anche nelle altre partite è entrato in campo. È successo anche in altri match che non entrasse col piglio giusto. Secondo me in Olanda, Conte ha parlato in campo e fuori con delle modalità che non condivido. Si è percepito questo scollamento tra la squadra e l’allenatore. Ha lanciato una serie di messaggi che vanno sicuramente a incidere sulle dinamiche di spogliatoio. La conferenza stampa di Conte non mi è piaciuta.

È importante che la città di Napoli ospiti un evento come l'America's Cup. Credo che a Napoli si possa ospitare qualsiasi evento. Ma ho una preoccupazione, perché in tanti hanno utilizzato questo evento strumentalizzandolo. Oggi sono stati fatti dei passi indietro. Quello che doveva essere la bonifica di Bagnoli, è stata una messa in sicurezza più che una bonifica vera e propria. Questo potrebbe essere un danno per la salute con una gran quantità di cemento".