LA PARTITA – Salernitana-Napoli 0-1, gli azzurri espugano l’Arechi

Il Napoli batte all’Arechi la Salernitana 1-0 con un gol di Zielinski.

PRIMO TEMPO

Al 7′ Zielinski riceve il pallone dopo una deviazione in ottima posizione in area, ma non controlla il pallone e spedisce alto. La partita prosegue con il Napolo che non riesce a trovare spazi tra la difesa della Salernitana Al 38′ sinistro di Mario Rui dalla distanza ma spedisce il pallone fuori. Al 44′ conclusione di Lozano dal limite dell’area, ma il pallone termina di poco a lato. Al 45′ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 61′ passa in vantaggio il Napoli: colpo di testa di Petagna, il pallone colpisce la traversa, subito dopo ne approfitta Zielinski che spedisce il pallone in rete. Al 70′ espulso Kastanos per un fallo su Anguissa. Al 76′ Roero anche per Koulibaly per aver contrastato Simt che si stava involando verso la porta. All’81’ calcio di punizione battuto da Ribéry, Di Lorenzo salva sulla linea di porta. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 96′ termina la gara.

IL TABELLINO

Salernitana (4-2-3-1): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (43′ st Gagliolo); Kastanos, Di Tacchio, Schiavone (43′ st Djuric); Ribery; Bonazzoli (26′ st Obi), Gondo (19′ st Simy). A disposizione: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Aya, Kechrida, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano (35′ st Juan Jesus), Mertens (15′ st Petagna), Lozano (15′ st Elmas). A disposizione: Meret, Marfella, Demme, Insigne, Ghoulam, Zanoli, Lobotka. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Reti: 16′ st Zielinski (N)

Espulsi: 24′ st Kastanos (S) per gioco scorretto, 31′ st Koulibaly (N) per gioco scorretto. Ammoniti (S); Anguissa, Mario Rui (N). Recupero: 3′ pt, 7′ st

Foto: Facebook SSC Napoli

Mariano Potena