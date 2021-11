Brescia, le parole del tecnico Inzaghi: “Abbiamo vinto contro la squdra più forte del campionato”

Ecco quanto affermato dal tecnico Filippo Inzaghi dopo una vittoria importantissima per la sua squadra, approfittando di un errore di Letizia:

“Ringrazio la gente per l’accoglienza. Ritornare qui e vedere persone che mi hanno voluto bene è stato emozionante. Sapevo di giocare contro la squadra più forte del campionato. I miei hanno fatto una grande partita, ma questa vittoria deve darci continuità a cominciare già dalla prossima gara. Nel primo tempo siamo stati un po’ precipitosi e sotto questo aspetto dobbiamo crescere. Spalek è l’emblema di questo Brescia. Con l’allenamento ha meritato di giocare titolare. Lapadula con la B non c’entra nulla e il Benevento giocava molti palloni su di lui. In questa città ho lasciato il cuore, nessun sassolino da togliermi. Ho accantonato tutto e mi è bastata l’accoglienza che ho avuto. Non ho esultato al gol. Credo che nella mia carriera non sia mai successo. Nella mia carriera non mi era mai capitato.