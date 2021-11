Napoli: Petagna dal primo minuto contro il Legia Varsavia?

Archiviato il derby campano, con una vittoria sofferta, il Napoli si rituffa in Europa League, dove, dopodomani a Varsavia, alle ore 18,45, per il quarto turno del girone C, affronterà nuovamente il Legia, già battuto al Maradona per 3 a 0. Data l’assenza del nigeriano Osimhen, per infortunio, Spalletti sta pensando seriamente di proporre, dal primo minuto, in qualità di punta centrale Andrea Petagna, rivelatosi fondamentale, domenica a Salerno, quando è subentrato a Mertens. Sua, infatti, la traversa che ha poi portato al gol vincente di Zielinsky. Al momento l’attaccante belga non sembra ancora nelle condizioni giuste per sostituire il forte centravanti titolare, quindi l’ex di Atalanta e Spal, con la sua mole appare l’uomo più adatto a fare da alter ego ad Osimhen, in questa difficile trasferta in Polonia, in una gara che potrebbe essere decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi della manifestazione continentale.