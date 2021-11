Europa League: per i bookie Napoli favorito alla vittoria finale, alla Lazio il ruolo di possibile sorpresa europea

ROMA – Il Napoli, grazie al poker contro il Legia Varsavia, conquista la testa del girone C di Europa League scavalcando proprio i polacchi e, secondo i betting analyst di 888sport.it, si candida al ruolo di favorita anche alla vittoria finale. Vedere gli uomini di Luciano Spalletti alzare la coppa nella finale di Siviglia del prossimo 18 maggio, vale infatti 11 volte la posta. Possibile outsider, invece, la Lazio di Maurizio Sarri; reduce dal pareggio contro il Marsiglia per 2-2, i biancocelesti sono secondi nel girone G dietro al Galatasaray con le possibilità di passare il turno ancora a portata di mano. Per i bookie, però, Immobile e compagni possono rappresentare la possibile sorpresa della competizione con un successo biancoceleste in finale è dato in quota su 888 a 16, dierto a West Ham, a quota 12, Bayer Leverkusen e Lione, entrambe a 13, e al Leicester, il cui trionfo europeo vale 15 volte la posta. RED/Agipro