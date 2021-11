AMARCORD: Napoli-Verona, striscia continua (interrotta)

Quella contro gli scaligeri è stata una striscia continua di vittorie interrotta solo per la loro militanza nella serie cadetta. Questo prima dell’1-1 dello scorso 23 maggio, turno di chiusura del campionato, che vanificò una rincorsa durata tutto il girono di andata. Rete di Rrhamani al 60° e pareggio di Faraoni meno di dieci minuti dopo e tanti saluti al 4°posto. Un Napoli lanciatissimo contro un Verona imbottito di riserve e che non aveva nulla a pretendere…inutile fare dietrologia, è andata così.

Non così era andata nelle edizioni precedenti; il 19 ottobre 2019, 2-0, doppietta di Milik per la squadra di Ancelotti, nel Gennaio 2018 2-0, reti di Koulibaly e Callejon. Successo relativamente modesto dato che negli ultimi tempi più volte la partita è finita in goleada: 6-2 il 26 ottobre 2014 con i gialloblù in vantaggio (Hallfredsson), ma ribaltati da Hamsik (1-1 e 2-1). Nico Lopez per il 2-2 quindi Higuaìn che siglò la sua prima tripletta italiana (un rigore) più la rete di Callejon. La stagione precedente, il 18 maggio, finì 5-1, Callejon e doppietta di Zapata (già 3-0 al 25°) quindi nella ripresa un’altra doppietta, Mertens, intervallata dal gol bandiera di Iturbe. Nell’Aprile 2016 du “solo” 3-0 ma la gara era in cassaforte già all’intervallo grazie alle reti di Gabbiadini ed Insigne su rigore prima del tris di Callejon nella ripresa

Prima di queste due roboanti vittorie, Napoli-Verona si giocò il 13 gennaio 2007 con il successo degli azzurri per 1-0, rete di Bucchi. Fu il campionato della definitiva promozione in A del Napoli e della retrocessione in C1 dei veneti dopo i playout. Sempre tra i cadetti, il 25 gennaio 2004 terminò 2-2 e la doppietta di Perovic ribaltò il vantaggio per gli ospiti di Salvetti prima del definitivo pari di Adailton.

Napoli-Verona non si disputava nella massima dal 20 maggio 2001 quando gli azzurri si imposero 2-0 con reti di Pecchia e Amauri. Lo 0-0 del ’99 segnò la fine di un lungo periodo di astinenza: le due squadre non si incontravano dal settembre ’91 ed il 3-1 finale con le reti di Crippa, Careca e Padovano, Prytz su rigore per i gialloblu, la dicono lunga su quanto tempo era passato.

Parlando dei tempi d’oro del Napoli capitanato da Maradona nell’anno del secondo tricolore, 21 gennaio 1990, finì 2-0 grazie all’autorete di Giacomarro ed al raddoppio del Pibe. Di Alemao il gol vittoria nell’1-0 del 29 aprile 1989 ed una pioggia di reti il 20 dicembre 1987 per un 4-1 con reti di Maradona, doppietta di Giordano, Bagni (gol e autogol). Ancora cinque reti, stavolta tutte nella porta del Verona, il 20 ottobre dell’85, per la vittoria che vide una tra le più belle realizzazioni di Maradona in maglia azzurra: un pallonetto da centrocampo perfettamente calibrato che sbatté sul palo e finì dietro le spalle del compianto Giuliani, estremo difensore degli scaligeri che quell’anno, va ricordato, erano i campioni d’Italia.

Risale a più di trent’anni fa l’ultimo successo dei veneti al San Paolo: 1-2, doppietta di Fanna, rete della bandiera di Claudio Pellegrini.

Antonio Gagliardi