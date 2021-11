Il Sindaco di Frattamaggiore conferisce la cittadinanza onoraria a Lorenzo Insigne

Il primo cittadino di Frattamaggiore Marco Del Prete ha insignito il capitano del Napoli del riconoscimento della cittadinanza onoraria per il grande lustro, in ambito calcistico, dato al paese sito nella provincia a nord di Napoli. La cerimonia organizzata per attribuire il prestigioso riconoscimento al talentuoso calciatore azzurro è stata celebrata nella sala del comune. Il sindaco Del Prete ha ha dato inizio alle onorificenze con un discorso assai apprezzato da tutti i presenti. Del resto non è certamente il primo omaggio di Frattamaggiore a Lorenzo Insigne. Infatti i suoi concittadini, in occasione degli Europei, vinti dalla nazionale italiana, grazie anche alla presenza del capitano della squadra partenopea, gli dedicarono una gigantografia della sua immagine con indosso la maglia dell’Italia, sulla quale campeggiava la scritta: “Frattamaggiore è con il Magnifico”. In verità si tratta di un amore reciproco quello tra il giocatore e la sua cittadina natale. Insigne è legatissimo, d’altronde lì vive lui con tutta la sua famiglia. Alla notizia dell’onorificenza attribuitagli ha fatto salti di gioia per la felicità. Non è da tutti infatti essere omaggiato da tale illustre riconoscimento.