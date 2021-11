Napoli – Verona: gli azzurri scenderanno in campo con la maglia celebrativa di Maradona

Questo pomeriggio il Napoli, in occasione della gara interna con il Verona, valida per il dodicesimo turno di campionato, scenderà in campo, indossando una nuova maglia celebrativa disegnata da un artista di origini partenopee, che raffigura l’immagine del compianto Diego Armando Maradona, scomparso un anno fa. Una maglia commemorativa, infatti, ispirata ai dipinti del pittore Giuseppe Klain. La SSCN ha reso noto che è stata realizzata soltanto un‘edizione limitata la quale verrà proposta in tre colori diversi per tre gare. La figura del fuoriclasse argentino rappresenta un concetto commemorativo che penetra nel cuore artistico napoletano. Del resto, la nuova maglia Armani del Napoli è ugualmente ispirata dai quadri del succitato pittore.